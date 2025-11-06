Нового главу Свердловского госпиталя ветеранов войн выберут через конкурс

Минздрав Свердловской области объявил конкурс для претендентов на должность начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, который находится на ул. Соболева, 25, следует из сообщения ведомства. По словам замгубернатора — министра областного здравоохранения Татьяны Савиновой, на эту должность уже рассматривают четырех кандидатов.

Документы принимаются с 5 ноября по 1 декабря включительно — претенденты должны их направить в областной минздрав. К отбору допускаются граждане РФ, возраст которых не превышает 65 лет. Они должны иметь высшее образование педиатра или стоматолога, либо по специальностям «Лечебное дело» или «Медико-профилактическое дело», а также стаж работы на руководящих должностях в медорганизации не менее пяти лет.

Отбор кандидатов будет проводиться в два этапа: для первого кандидаты подготовят презентацию по развитию госпиталя, на втором со всеми сразу проведут собеседование в формате деловой игры. «Сегодня, когда возвращаются ветераны специальной военной операции (СВО), перед госпиталем стоит очень серьезная задача оказать им высококвалифицированную медицинскую помощь и реабилитацию, поэтому мы приняли решение объявить конкурс. Возможно, мы далеко не всех кандидатов, и мы хотим, чтобы это было соревнование идей по развитию госпиталя. Главная задача, которую я для себя ставлю в рамках конкурса — чтобы будущий руководитель максимально обогатился идеями от других претендентов и мог их использовать»,— рассказала Татьяна Савинова.

Напомним, Свердловский госпиталь ветеранов войн планируют модернизировать. Обновление собираются завершить к 90-летию госпиталя — через пять лет.

Ранее Татьяна Савинова приняла решение о назначении бывшего анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории Андрея Лозовского главным врачом Уральского института кардиологии. Он проработал в должности и. о. руководителя учреждения три недели после отставки Яна Габинского, который возглавлял кардиоцентр с 1985 года.

Ирина Пичурина