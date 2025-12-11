Алексей Иванов перенес презентацию «Невьянской башни» в Екатеринбурге на февраль

Уральский писатель Алексей Иванов (автор таких произведений, как «Ебург», «Сердце Пармы», «Тобол») перенес презентацию своего нового романа «Невьянская башня» на февраль, сообщили в пресс-службе Ельцин-центра. О дате презентации будет сообщено дополнительно. О причинах переноса не сообщается.

Презентация новой книги Алексея Иванова должна была состояться 23 декабря. Действие романа разворачивается в 1735 году на Невьянском заводе Акинфия Демидова. По сюжету главный герой оказывается в центре множества конфликтов: семейной вражды, финансовых расследований, обвинений в фальшивомонетничестве и давления со стороны столичных чиновников и горного начальства.

Книга детально описывает устройство уральской горнозаводской цивилизации XVIII века, работу демидовских предприятий, местные легенды и переход от аграрного уклада к индустриальной ментальности. Центральными символами романа становятся сам Невьянский завод и его знаменитая башня — архитектурный памятник, сохранившийся до наших дней.

Ранее Алексей Иванов заявлял, что роман «Невьянская башня» будет готов к осени, к моменту возобновления работы башни. Напомним, в настоящее время Невьянская башня закрыта для посетителей. С февраля в ней ведутся масштабные ремонтные работы.

Полина Бабинцева