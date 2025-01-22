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Алексей Иванов планирует к осени написать книгу о Невьянской башне

Уральский писатель Алексей Иванов (автор таких произведений, как «Ебург», «Сердце Пармы», «Тобол») планирует к осени закончить роман о Невьянской башне. Об этом он сообщил на встрече с читателями в Свердловской областной библиотеке имени Белинского. «Надеюсь, роман будет готов к осени. Когда откроется башня, выйдет и моя книга»,— сказал он. Напомним, в феврале в Невьянской башне начнутся масштабные ремонтные работы, она будет закрыта.

Писатель Алексей Иванов

Писатель Алексей Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Писатель Алексей Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, действие романа будет разворачиваться в 1735 году при Акинфии Демидове. «Башня на тот момент уже построена. В истории Урала в этот период происходили очень важные события: следствие в отношении демидовских заводов, гонения на раскольников с Веселых гор, открытие горы Благодать и закладка новых заводов. Все это я заплел в один узел и добавил мистики»,— рассказал господин Иванов.

Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах по приказу Акинфия Демидова. Высота башни составляет 57,5 метров. Здание имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня изображена на гербе Невьянска. Постановлением Совета Министров РСФСР №1327 от 30 августа 1960 года башня включена в список исторических памятников государственного значения.

Виды Невьянска: Спасо-Преображенский собор и Невьянская наклонная башня

Виды Невьянска: Спасо-Преображенский собор и Невьянская наклонная башня

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Виды Невьянска: Спасо-Преображенский собор и Невьянская наклонная башня

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Я обошел всю Невьянскую башню, чтобы увидеть разные мелкие бытовые подробности, на которые не обращаешь внимание на экскурсиях. Какие полы в башне? Какие оконницы? Какой длины маятник у курантов? Такие детали важны, потому что я люблю, чтобы фактура была выверена. Мне показали все уголки. Это все обязательно пригодится»,— подчеркнул Алексей Иванов.

Николай Яблонский

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