Ремонт Невьянской башни начнется в феврале 2025 года

В феврале 2025 года в Невьянске (Свердловская область) начнутся масштабные работы по ремонту Невьянской наклонной башни, их стоимость составит 104 млн руб. — средства выделили из бюджета региона, сообщила «Областной газете» гендиректор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Необходимость реставрации Марина Морева объяснила возросшим туристическим интересом к башне по сравнению с предыдущими годами — к октябрю 2024 года ее посетили более 256 тыс. человек. «Тогда объект не был так раскручен на туристической карте страны, как сейчас, нагрузка на него была меньше. Сегодня же мы являемся одним из объектов национального "Демидовского маршрута", через наш комплекс проходит туристический трафик в Верхотурье и другие точки на севере области»,— рассказала гендиректор музея.

В последний раз крупный ремонт Невьянской башни проводился порядка 20 лет назад, ремонт фасада был в 2009 году — с тех пор он пострадал сильнее всего. Планируется отремонтировать всю башню и прилегающую территорию: помимо реставрации фасада и циферблата часов, будет добавлена новая архитектурная подсветка, модернизирована система энергоснабжения, расширят тротуар. Кроме того, планируется обновить экспозицию башни. Во время ремонта она будет закрыта для посещения.

Напомним, в ноябре проект по капитальному ремонту объекта культурного наследия «Наклонная башня Демидовых» получил положительное заключение государственной экспертизы. Проектную документацию подготовила компания «Ренессанс» из Екатеринбурга.

Ирина Пичурина