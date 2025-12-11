Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо пообещала вернуться в страну

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корине Мачадо планирует привезти полученную ею Нобелевскую премию мира в Венесуэлу. Она отказалась сообщать, когда вернется на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Корине Мачадо

Фото: NTB / Jonas Been Henriksen / Reuters Мария Корине Мачадо

«Я приехала получить премию от имени венесуэльского народа и верну ее в Венесуэлу в положенный момент. Конечно, я не скажу, когда это будет»,— заявила она журналистам в Осло (цитата по Reuters).

Нобелевская премия присуждена госпоже Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Награду от ее имени в октябре приняла ее дочь — Ана Корина Соса Мачадо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу оппозиции «демонической ведьмой».

