Лидер Венесуэлы назвал ведьмой получившую нобелевскую премию Марию Мачадо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «демонической ведьмой» главу оппозиции Марию Корину Мачадо, получившую ранее Нобелевскую премию мира. Как сообщает местное издание El Universal, президент также заявил, что лауреата премии «отвергают 90% населения».

Мадуро отметил, что народ Венесуэлы готов защищать свою страну «от посягательств тех, кто не согласен на справедливый мир с достоинством и равенством».

Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 10 октября. До этого лидер венесуэльской оппозиции более 20 лет выступала против предыдущего президента страны Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро. Как пояснил Нобелевский комитет, награду ей присудили за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Влад Никифоров