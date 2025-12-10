Председатель Нобелевского комитета призвал Мадуро уйти с поста президента

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен признать поражение на выборах 2024 года и покинуть пост. Об этом он заявил на церемонии вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Заложите основу для мирного перехода к демократии. Потому что такова воля венесуэльского народа»,— сказал господин Фриднес во время своего выступления в Осло (цитата по AFP).

Так как сама госпожа Мачадо скрывается от преследования и не смогла прибыть на церемонию, премию от ее имени приняла дочь — Ана Корина Соса Мачадо. В обнародованном перед началом церемонии телефонном разговоре с председателем комитета лидер оппозиции призналась, что ей «очень грустно» не быть рядом в этот момент, отметив, что «слишком многие рисковали жизнями», чтобы помочь ей добраться до Норвегии.

В октябре Мария Корина Мачадо стала первым лауреатом Нобелевской премии мира из Венесуэлы, отмеченной за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».