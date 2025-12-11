Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После пожара на Правобережном рынке не работают более десяти торговых точек

Более десяти торговых точек не работают на сгоревшем Правобережном рынке. Об этом сообщил корреспондент «Ъ Северо-Запад» утром 11 декабря. Сейчас территория огорожена, на месте происшествия продолжают работать сотрудники МВД, МЧС, СК и прокуратуры.

Последствия пожара на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Фото: Татьяна Титаева

Одна из сотрудниц «Цеха 85» рассказала, что торговые павильоны не работают из-за того, что там нет ни света, ни воды. О примерном возобновлении работы пока ничего не сообщается.

Пожар на Правобережном рынке случился 10 декабря около пяти часов вечера. Площадь пожара составляла 1500 кв. м., в ходе тушения частично обрушилась крыша.

На пепелище обнаружили тело, еще один мужчина получил травмы, спрыгнув из окна второго этажа. Сейчас он находится в больнице. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Окончательно справиться с огнем удалось лишь в восьмом часу утра 11 декабря.

Подробнее о происшествии читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Полное разбазаривание».

Андрей Маркелов, Татьяна Титаева

