Турпоток в Краснодар на новогодние праздники может увеличиться на 40%

Количество туристов в Краснодаре на новогодние праздники увеличится на 40% по сравнению с прошлым годом. Причиной роста стало возобновление работы городского аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Эксперт отметил, что Краснодар занимает третье место по масштабам новогоднего оформления после Москвы и Санкт-Петербурга. «Это самые нарядно украшенные города»,— подчеркнул господин Мкртчян. Декорированием столицы Кубани к празднику на собственные средства занимается бизнесмен Сергей Галицкий.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было заблокировано с 2022 года по соображениям безопасности. Авиагавань сохраняла готовность к работе и полный штат персонала. С 11 сентября аэропорт возобновил обслуживание пассажирских рейсов. Международный аэропорт Краснодара — крупнейший в Южном федеральном округе. В 2021 году авиагавань занимала девятое место среди российских аэропортов по числу пассажиров. До ограничений здесь работали 40 авиакомпаний по 58 маршрутам. Пассажиропоток в 2021 году достиг рекордных 5 025 063 человек, что на 38% превысило показатели 2020 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что стоимость проживания в отелях Сочи на новогодние праздники увеличилась в среднем на 7–10% по сравнению с прошлым годом, хотя некоторые гостиницы сохранили прежние тарифы.

Анна Гречко