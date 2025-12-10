Сочинского предпринимателя обвиняют в хищении более 5,7 млн рублей

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего руководителя компании, занимавшейся строительством берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, предприниматель организовал работы по выработке и утилизации грунта в Адлерском районе, после чего подготовил фиктивную документацию о выполненных объемах и их стоимости. Эти сведения были направлены заказчику как достоверные.

В результате потерпевший перечислил на счет подрядчика более 5,7 млн руб. Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), направлены в суд. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

«Ъ-Сочи» писал, что Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу о серии мошенничеств в отношении одиноких пожилых жителей региона. Фигурантами дела стали четверо женщин, которых признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мария Удовик