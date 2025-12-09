В Краснодаре осудили участниц схемы по хищению жилья пенсионеров в Сочи

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу о серии мошенничеств в отношении одиноких пожилых жителей региона. Фигурантами дела стали четверо женщин, которых признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Следствием установлено, что в 2018–2020 годах фигурантка дела создала преступную группу, в которую привлекла своих родственниц. Действуя совместно, они находили одиноких престарелых граждан — преимущественно в возрасте 80 лет и старше, владеющих недвижимостью, и под предлогом пожизненного ухода добивались переоформления их имущества. Получив права собственности, участницы схемы продавали квартиры и земельные участки, распоряжаясь средствами по своему усмотрению.

Для реализации преступного плана злоумышленницы использовали подделку подписей и документов, а также привлекали людей, внешне схожих с потерпевшими, которых представляли в многофункциональных центрах как владельцев недвижимости. Таким образом группе удалось обмануть 18 человек и переоформить жилые помещения и участки, расположенные в Краснодаре и Сочи. Общий ущерб от преступлений превысил 55 млн руб.

Суд, изучив материалы дела, признал всех обвиняемых виновными. Организатору назначено семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участницы преступной схемы получили по пять лет лишения свободы. При этом одной из них исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор еще не вступил в законную силу.

