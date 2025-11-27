Глава Старооскольского горокруга Белгородской области уходит в отставку

Руководитель администрации Старооскольского горокруга Белгородской области Владимир Жданов решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max, не уточняя информацию о преемнике.

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов официально руководит муниципалитетом с начала 2025 года

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Владимир Жданов с 2018 года до конца 2024-го возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В конце января его избрали руководителем администрации Старооскольского горокруга. На этом посту он сменил Андрея Чеснокова, который стал директором Старооскольского филиала НИУ «БелГУ».

Весной этого года Владимир Жданов чуть больше месяца служил в отряде «Барс-Белгород» по примеру глав других муниципалитетов и членов облправительства.

О причинах вступления чиновников макрорегиона в «Барс» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова