Первый протокол комом

Мировой судья города Каменска-Уральского (Свердловская область) 6 ноября вернул полицейским для устранения недостатков протокол, составленный в отношении местного жителя за «поиск заведомо экстремистских материалов». Об этом “Ъ” рассказал юрист Сергей Барсуков, представлявший интересы фигуранта. По его мнению, такое решение суда связано с отсутствием доказательств, подтверждающих умысел на совершение правонарушения. Это первое ставшее известным дело по новой статье, включенной в КоАП прошлым летом. Но работает она еще не слишком четко, полагает эксперт.

Как следует из полицейского протокола, с которым ознакомился “Ъ”, административное правонарушение 20-летний сотрудник медучреждения совершил, находясь в городском автобусе. «Заведомо осознавая», что украинское военизированное объединение «Азов» и националистическая организация «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ) включены в федеральный список экстремистских материалов, этот гражданин «умышленно через интернет-браузер осуществлял поиск информации о вышеуказанных террористических организациях, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 13.53 КоАП РФ», говорится в протоколе.

По версии Сергея Барсукова, представлявшего интересы фигуранта, молодой человек утром 24 сентября просто просматривал страницы в интернете и случайно попал на статьи об упомянутых организациях.

Намеренно он их не искал, этой тематикой не интересовался и быстро пролистал увиденное, уверяет юрист.

Однако уже вечером к нему явились сотрудники ФСБ, изъяли телефон и получили признательные показания, поскольку подозреваемый, собственно, и не скрывал, что заходил на запрещенные страницы. Господин Барсуков уверен, что на его подзащитного оказывали психологическое давление. Кроме того, в материалах дела, настаивает он, отсутствуют доказательства, подтверждающие, что правонарушение было совершено умышленно: там имеется только протокол допроса с признательными показаниями и «несколько картинок с символами запрещенных организаций». Из дела также неясно, как именно была получена информация о нарушении, вероятно, ее источником был провайдер, допускает юрист.

Именно поэтому суд по ходатайству защиты вызвал в качестве свидетелей сотрудников ФСБ и МВД. Однако они на второе заседание суда (первое проходило еще в октябре) не явились.

В итоге мировой судья удовлетворил ходатайство защиты и вернул протокол в полицию для устранения выявленных недочетов.

Ст. 13.53 КоАП новая и явно нуждается в определенной «настройке», считает адвокат Дмитрий Аграновский, как это происходило, например, со статьей о демонстрации нацистской символики, где поначалу тоже случались «перегибы» в применении. В любом случае одного признания при отсутствии других доказательств явно недостаточно, уверен адвокат: «На мой взгляд, такие протоколы должны передаваться в суд с техническими данными: в письме провайдера должно быть четко задокументировано, что с такого-то адреса посещались такие-то страницы, а также в течение какого времени человек там был». Кроме того, правоохранители должны доказать, что у нарушителя был умысел и он попал на запрещенную страницу не случайно, добавляет господин Аграновский. Потому что в интернете огромное количество ссылок и переадресаций, пользователь открывает страницу — и его может забросить куда угодно. И уж если государство взялось ограждать россиян от определенной информации, то делать это следует правильно, указывает эксперт.

Напомним, закон о штрафах до 5 тыс. руб. для физлиц за поиск в сети «экстремистских материалов» был принят в июле 2025 года. Выступая во время его рассмотрения в Госдуме, министр связи Максут Шадаев подчеркивал, что рядовые пользователи от новых ограничений не пострадают, а правоохранителям нужно будет доказывать, что запрещенный материал был найден осознанно. Также чиновник заверил, что следить за историей браузера простых россиян силовики не станут, а закон коснется лишь тех, кто уже и так находится в «поле интересов» компетентных ведомств.

