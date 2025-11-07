Оператор отрицает причастность к первому протоколу за поиск экстремистского контента

Мобильный оператор T2 не имеет отношения к первому известному протоколу о поиске в сети заведомо экстремистских материалов (ст. 13.53 КоАП РФ), который был составлен на жителя Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе T2.

«Информация о роли Т2 в этом деле является фейком и ничем не подтвержденной спекуляцией. Мы опровергаем факт передачи поисковой истории абонента»,— заявил «Ъ» представитель компании.

Ранее предположение о том, что источником передачи данных был оператор Т2, высказал «Ъ» юрист Сергей Барсуков, представляющий фигуранта прецедентного дела.

Напомним, правоохранительные органы считают, что молодой человек изучал материалы об украинском военизированном объединении «Азов» и националистической организации «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Сергей Барсуков уверяет, что он попал на страницы с запрещенной информацией случайно.

Закон о штрафах до 5 тыс. руб. для физлиц за поиск в сети «экстремистских материалов» был принят в июле 2025 года и вступил в силу 1 сентября. Выступая во время его рассмотрения в Госдуме, министр связи Максут Шадаев подчеркивал, что рядовые пользователи от новых ограничений не пострадают, а правоохранителям нужно будет доказывать, что запрещенный материал был найден осознанно.

Подробнее о деле — в материале «Первый протокол комом».

Степан Мельчаков, Алексей Жабин