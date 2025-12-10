Бывшего мэра Иваново Шаботинского арестовали по делу о превышении полномочий
Суд отправил в СИЗО до 7 февраля 2026 года бывшего зампреда правительства Ивановской области и экс-мэра Иваново Александра Шаботинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Экс-мэр Иваново Александр Шаботинский
Фото: Администрация города Иванова
Следствие считает, что чиновник создавал благоприятные условия для компаний, занимавшихся капитальным ремонтом многоквартирных домов в регионе. Также господин Шаботинский обеспечивал беспрепятственную приемку выполненных работ. Всего он мог покровительствовать по 30 контрактам общей стоимостью 500 млн руб.
Александр Шаботинский ушел с поста мэра Иваново 1 декабря. 9 декабря стало известно о его задержании в Москве. Обвиняемый не признал вину. По делу также задержаны директор департамента ЖКХ Денис Кочнев и экс-глава департамента Владислав Мартьянов.
