Бывшего мэра Иваново Шаботинского арестовали по делу о превышении полномочий

Суд отправил в СИЗО до 7 февраля 2026 года бывшего зампреда правительства Ивановской области и экс-мэра Иваново Александра Шаботинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Администрация города Иванова Экс-мэр Иваново Александр Шаботинский

Следствие считает, что чиновник создавал благоприятные условия для компаний, занимавшихся капитальным ремонтом многоквартирных домов в регионе. Также господин Шаботинский обеспечивал беспрепятственную приемку выполненных работ. Всего он мог покровительствовать по 30 контрактам общей стоимостью 500 млн руб.

Александр Шаботинский ушел с поста мэра Иваново 1 декабря. 9 декабря стало известно о его задержании в Москве. Обвиняемый не признал вину. По делу также задержаны директор департамента ЖКХ Денис Кочнев и экс-глава департамента Владислав Мартьянов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рукопашник попал под надзор».

Никита Черненко