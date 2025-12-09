Бывший мэр Иваново Шаботинский задержан в Москве

Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали в Москве бывшего зампредседателя правительства Ивановской области, экс-главу Иваново Александра Шаботинского. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновник ушел в отставку на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Иваново Александр Шаботинский

Фото: Telegram канал правительства Ивановской области Экс-глава Иваново Александр Шаботинский

Фото: Telegram канал правительства Ивановской области

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год господин Шаботинский создавал благоприятные условия частным компаниям для заключения договоров на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Также господин Шаботинский обеспечивал компаниям беспроблемную приемку проведенных работ, считает следствие. Региональная прокуратура выявила подозрительные контракты на 500 млн руб.

В отношении предполагаемых сообщников господина Шаботинского расследуется дело о превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Рукопашник попал под надзор».