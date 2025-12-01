Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэр Иваново Александр Шаботинский отправлен в отставку

Депутаты городской думы города Иваново приняли отставку мэра Александра Шаботинского. Он покинул пост по собственному желанию, передает «РИА Новости».

Фото: Администрация города Иванова

Фото: Администрация города Иванова

Для голосования депутатов ивановской гордумы собрали на внеочередное заседание.

Александр Шаботинский стал мэром в июне 2024 года. В администрацию города он перешел из областного правительства, где с 2017 года курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, бывший глава города длительное время проработал в регионе под руководством губернатора Станислава Воскресенского (врио с 2017 года).

Господин Шаботинский сменил на посту мэра Владимира Шарыпова, с которого в сентябре 2025 года суд взыскал более 3 млн руб. По версии следствия, господин Шарапов сам себе начислял премии с 2016 по 2024 год.

Сегодня перестановки также произошли в правительстве Ивановской области. Сменились зампреды, курирующие вопросы внутренней политики, строительства, образования и здравоохранения.

Степан Мельчаков

