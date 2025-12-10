Бывший мэр Иванова не признал вину в превышении полномочий

Бывший зампред правительства Ивановской области и экс-мэр Иваново Александр Шаботинский не признал вину в превышении должностных полномочий. Он проходит подозреваемым по делу о махинациях при ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщило ТАСС.

Александр Шаботинский

Фото: Администрация города Иванова

Фото: Администрация города Иванова

По версии следствия, господин Шаботинский создавал условия частным компаниям для заключения договоров на ремонт домов в 2020-2024 годах. Также он обеспечивал беспрепятственную приемку работ. Общая стоимость подозрительных контрактов, по данным региональной прокуратуры, составила 500 млн руб.

Александра Шаботинского задержали в Москве 9 декабря. По подозрению в превышении полномочий и даче взяток правоохранители задержали ряд фигурантов. В их числе — директор департамента ЖКХ Денис Кочнев, его предшественник на этой должности Владислав Мартьянов и его сестра предприниматель Снежана Мартьянова. Последняя признала вину и получила условный срок.

Никита Черненко