Рукопашник попал под надзор

Как стало известно “Ъ”, сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и мэра Иваново Александра Шаботинского. Мастеру спорта по рукопашному бою Шаботинскому инкриминируются махинации при ремонте многоквартирных домов. Афера была выявлена региональной прокуратурой. Предполагается, что вскоре экс-чиновник будет арестован.

Бывший мэр Иваново Александр Шаботинский

Фото: Администрация города Иванова

Фото: Администрация города Иванова

Экс-мэра города Иваново Александра Шаботинского задержали в Москве. Там господин Шаботинский, зная о том, что к нему большой интерес проявляют правоохранители, пытался решить с ними проблемы. Не имея выхода на силовиков, он работал с решальщиками, однако те не помогли.

Александру Шаботинскому 60 лет. Он уроженец украинского Житомира, окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. В 1998 году из вооруженных сил перешел в ГИБДД Ивановской области. Впоследствии стал региональным депутатом и чиновником. 1 декабря 2025 года написал заявление об отставке с поста руководителя городской администрации Иваново, которое приняли депутаты региональной думы.

В итоге следственным управлением УМВД по Ивановской области он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом установлено, что бывший глава областного центра, занимая в период с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства региона, используя свои должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Покровительство фирмам чиновник оказывал по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, руководящими ведомством в указанный период.

С этой целью он изначально подбирал подходящих кандидатов на указанные должности, которые в последующем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы.

В отношении сообщников господина Шаботинского расследуется уголовное дело по п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Всего по такой схеме заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн руб.

Подозреваемый Александр Шаботинский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Николай Сергеев