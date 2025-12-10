Пакеты для отбора проб и гомогенизации брендов Whirl-Pak® и Interscience представили на выставке «Химия-2025»

Компания «АйдоЛаб» приняла участие в 28-й международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2025», которая проходила 10–13 ноября в московском комплексе «Тимирязев Центр».

Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб»

Фото: из личного архива АйдоЛаб

В этом году мероприятие собрало 520 компаний из восьми стран, включая Индию, Иран, Казахстан, Китай, Белоруссию, Россию, Турцию и Узбекистан. По данным организаторов, за четыре дня экспозицию посетили более 16 тыс. профильных специалистов.

«АйдоЛаб» представила на стенде расходные материалы для пробоотбора и подготовки образцов. Сооснователь и коммерческий директор компании Артем Ступак продемонстрировал пакеты для отбора проб Вихрь/Whirl-Pak® производства Nasco Sampling (Whirl-Pak Filtration Group), а также линейку пакетов Bag Filter, Bag Page и BagLight и лопаточные гомогенизаторы серии BagMixer французской Interscience.

Компания «АйдоЛаб» является официальным дистрибьютором Nasco Sampling и Interscience в России, Белоруссии, Казахстане и ряде других стран СНГ. В компании отмечают, что интерес к решениям для безопасного и точного пробоотбора растет на фоне ужесточения требований к аналитическому контролю в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.

