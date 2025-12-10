Кубанская ГК «Точно» купила тюменского застройщика «Творчество»

Владелец кубанской девелоперской компании «Точно» Николай Амосов приобрел тюменского девелопера «Творчество», принадлежавшего предпринимателям Илье Пискулину и Марселю Габдульманову. «Точно» становится мажоритарным собственником компании. Сумма соглашения не уточняется, сообщается пресс-служба застройщика.

Сделка охватывает все действующие и планируемые проекты «Творчества» во всех городах присутствия. В активах компании находится свыше 1,5 млн кв. м земельного банка в Екатеринбурге, Тюмени, Уфе, Омске и Москве. Эти площадки станут основой для расширения географии группы «Точно» в крупных регионах России.

«Творчество» получит статус внутреннего дизайн-девелопера холдинга и будет специализироваться на нестандартных концептуальных объектах. Под этим брендом планируется развитие арт-кварталов, креативных кластеров, необычных коммерческих пространств и офисных проектов с авторскими архитектурными решениями для узких аудиторий.

«Принятое решение соответствует стратегии по масштабированию. Это значительно увеличит портфель и присутствие "Точно" в регионах, а также усилит нашу команду новыми профессионалами»,— сообщил «Ъ-Кубань» Николай Амосов.

Помимо создания продуктов, «Творчество» займется поиском перспективных городов и площадок для дальнейшей экспансии «Точно» через собственные проекты и фи-девелопмент, привлекая партнеров. Покупка не повлияет на структуру управления.

Илья Пискулин в сентябре 2024 года вошел в совет директоров «Точно» как независимый участник. Ранее он и Марсель Габдульманов стали акционерами и управляющими партнерами группы по Московскому региону и другим территориям.

После завершения сделки Марсель Габдульманов сохранит статус управляющего партнера, а Илья Пискулин останется акционером «Творчества».

В компании отметили, что объединение позволит «Точно» усилить рыночные позиции за счет новых форматов, а «Творчеству» — реализовывать концептуальные проекты на федеральном уровне, оставаясь самостоятельным креативным подразделением холдинга.

Анна Гречко