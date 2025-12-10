Bloomberg: послом Канады в США может стать бывший топ-менеджер BlackRock

Посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман покинет свой пост в 2026 году. Премьер-министр Марк Карни рассматривает на ее должность бывшего топ-менеджера инвесткомпании BlackRock Inc. Марка Вайзмана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Вайзман

Фото: AP Марк Вайзман

Фото: AP

Кирстен Хиллман также занимает пост главного торгового переговорщика Канады с США. О своем предстоящем уходе в отставку она сообщила сегодня. «Для меня было величайшей честью в моей профессиональной жизни служить и представлять Канаду и канадцев в этот критически важный период в канадско-американских отношениях»,— говорится в ее заявлении.

По данным агентства, господин Вайзман является главным претендентом на пост посла, но окончательное решение еще не принято. Также не ясно, кто будет назначен преемником госпожи Хиллман на посту переговорщика.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых отношений с канадской стороной. Причиной стал выход политической рекламы в Онтарио, в которой фигурировал бывший президент США Рональд Рейган, говоривший о вреде торговых пошлин. На этом фоне США также решили повысить пошлины для Канады до 45%.

