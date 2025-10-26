США повысят пошлины для Канады до 45% из-за рекламы с Рейганом

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на товары из Канады на 10%, с 35% до 45%. Поводом он назвал «мошенническую рекламу» с речью экс-президента США Рональда Рейгана о тарифах.

«Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет им "на помощь" по тарифам, которые они годами использовали, чтобы навредить Соединенным Штатам»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как пишет CNN, власти канадской провинции Онтарио ранее запустили рекламную кампанию против тарифов США. В минутном видеоролике звучит несколько высказываний Рональда Рейгана об опасности пошлин и торговых войн. По словам Дональда Трампа, власти Канады «исказили факты» и «действуют враждебно».