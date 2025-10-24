Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Премьер Канады заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна готова возобновить торговые переговоры с США, когда американская сторона будет к этому готова, передает слова политика CBC. Он отметил, что канадские официальные лица ведут «конструктивные» переговоры со своими американскими коллегами на этот счет.

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Сейчас Канада стремится снизить зависимость от США. Для этого правительство развивает новые партнерские отношения с «экономическими гигантами Азии». Об этом господин Карни сообщил перед вылетом на саммиты Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Сегодня утром американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых отношений с канадской стороной. Главная причина — выход политической рекламы в Онтарио, в которой фигурировал бывший президент США Рональд Рейган. В ней привели цитаты господина Рейгана о вреде торговых пошлин.

