Власти Кубани не стали вызывать искусственные дожди для борьбы с засухой

Власти Краснодарского края не применяли технологии искусственного стимулирования осадков осенью 2025 года для борьбы с засухой. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона. Метод должен был помочь улучшить состояние озимых посевов, пострадавших от почвенной засухи. Возможность использования технологии до конца года пока сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее краевые власти рассматривали возможность осеннего применения метода, в первую очередь в наиболее пострадавших северных районах. В соседней Ростовской области, где ситуация с засухой оказалась критичнее, технологию искусственного вызывания осадков уже использовали. На эти цели выделили около 40,4 млн руб.

Урожай зерна в Краснодарском крае в 2025 году составил 11,3 млн т, включая 7,8 млн т пшеницы. Это примерно на 20% ниже показателя 2024 года. В Ростовской области спад оказался более существенным: валовой сбор составил 8,2 млн т, что на 30% меньше, чем годом ранее, и вдвое ниже результатов 2023 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что аграрии Краснодарского края получили свыше 188 млн руб. в 2025 году по программе страхования урожая на случай утраты при чрезвычайных ситуациях. Всего в январе—сентябре текущего года сельхозпроизводителям региона компенсировали свыше 1,5 млрд руб. по договорам с господдержкой за утраченный урожай.

Анна Гречко