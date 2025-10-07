С ноября на Кубани начнут применять технологии искусственного вызова осадков

В северных районах Краснодарского края, наиболее пострадавших от засухи, с ноября начнут применять технологии искусственного вызова осадков. Об этом сообщил заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Валерий Немченко в эфире телеканала РБК ТВ Юг.

По его словам, в некоторых районах в двухметровом слое почвы полностью отсутствует влага, и восстановить ее возможно только за счет осадков. «Министерство сельского хозяйства края уже проработало вопрос. Насколько я знаю, с ноября будут применяться технологии по принудительному вызову осадков», — отметил господин Немченко.

Ранее, в июле 2025 года, в девяти районах Кубани — Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском, Щербиновском, Приморско-Ахтарском и Ленинградском — был введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительной засухи.

Аналогичные меры рассматриваются и в соседней Ростовской области. Как сообщала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ведомство совместно с Росгидрометом и региональными властями прорабатывает возможность проведения мероприятий по искусственному вызову осадков. Ранее подобная практика применялась в Ставропольском крае.

Засуха уже заметно сказалась на урожае. По данным краевого Минсельхоза, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на Кубани в 2025 году составил около 9,3 млн тонн, из которых 7,8 млн тонн приходится на озимую пшеницу. Средняя урожайность сахарной свеклы снизилась с 328,5 до 278,8 ц/га, подсолнечника — с 19,2 до 14,1 ц/га. По оценке региональных властей, общий объем урожая будет на 20% ниже прошлогоднего.

Вячеслав Рыжков