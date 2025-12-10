Дефицит бюджета Башкирии может увеличиться на 50 млн рублей

Министерство финансов Башкирии подготовило третий пакет изменений в региональный бюджет нынешнего года. Правки предполагают увеличение расходов и дефицита бюджета на 50 млн руб., до 347,17 млрд и 28,68 млрд руб. соответственно. На столько же (до 90,08 млрд руб.) вырастет верхний предел госдолга республики. Объем планируемых доходов не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По первой версии бюджета, принятой в конце прошлого года, доходы должны были составить 337,5 млрд, расходы — 341,5 млрд руб. В начале лета депутаты Курултая утвердили увеличение доходов на 89,7 млн руб., расходов — на 5,8 млрд руб. Таким образом, план по дефициту вырос до 9,75 млрд руб.

В конце сентября министерство финансов пошло на секвестр бюджета Башкирии — объем планируемых доходов из-за недополучения налогов на прибыль снизился до 318,5 млрд руб. До 347,1 млрд руб. сократились предполагаемые расходы.

Третий пакет правок исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская анонсировала в ноябре, представляя проект бюджета на 2026 год.

Идэль Гумеров