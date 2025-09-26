Бизнес недодал излишков

Снижение прибыли организаций Башкирии вынудило региональное министерство финансов прибегнуть к секвестру бюджета. В парламент поступил законопроект об изменениях в главный финансовый документ: поправки затронут как доходную, так и расходную часть бюджета. Кроме того, министерство анонсировало дальнейшее сокращение трат. Состояние бюджета удивило экспертов — в начале года ожидался рост его расходной части, но вместо этого финансовое ведомство отчитывается как о снижении поступлений, так и об отмене ассигнований. Подобное положение, считают они, говорит о переходе правительства к мерам сверхжесткой экономии.

И. О. министра финансов Башкирии Светлана Малинская признала, что бюджет не может провести некоторые платежи

Фото: министерство финансов Башкирии

Фото: министерство финансов Башкирии И. О. министра финансов Башкирии Светлана Малинская признала, что бюджет не может провести некоторые платежи

Фото: министерство финансов Башкирии

Курултай Башкирии в первом чтении принял законопроект регионального минфина об изменениях в годовой бюджет. Впервые в этом году ожидается сокращение как доходной, так и расходной части бюджета.

Поправки предполагают, что доходы казны по сравнению с 337,6 млрд руб., заложенными июньской редакцией бюджета, уменьшатся на 19,1 млрд руб. до 318,5 млрд руб. Ключевую роль играет снижение на 18,8 млрд руб. поступлений с налога на прибыль, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Так, прибыль организаций республики, по данным Башстата, за первые пять месяцев года составила лишь 56,3% от прошлогодних значений.

Одновременно примерно на 900 млн руб. уменьшатся поступления с субъектов малого и среднего бизнеса, и акцизов на нефтепродукты и алкоголь. Дивиденды компаний с госучастием уменьшатся на 6,5 млрд руб., а доходы с аренды госимущества — на 300 млн руб.

Вместе с тем, благодаря росту зарплат, бюджет планирует получить дополнительные 4,5 млрд руб. в виде НДФЛ. Акцизы на пиво, природный газ, налоги на самозанятых, имущественный налог и штрафы (в том числе, за нарушение ПДД) принесут казне еще 3,7 млрд руб.

Расходы бюджета сократятся в случае принятия законопроекта в дальнейших чтениях с 347,4 млрд до 347,1 млрд руб. (примерно на 246 млн руб.).

Таким образом, дефицит бюджета вырастет в 2,9 раза — с 9,75 млрд до 28,63 млрд руб.

С учетом роста дефицита министерство финансов планирует разместить облигации на 16 млрд руб., взять кредит в банке на 84 млн руб. и привлечь 1,5 млрд руб. инфраструктурного займа. Верхний предел государственного долга республики вырастет с нынешних 75,9 млрд до 90,03 млрд руб.

Изменения бюджетной политики республики не ограничатся разовыми правками в главный финансовый документ. В пояснительной записке министерство признает, что возросшие финансовые потребности для поддержки участников СВО и сокращения дефицита потребуют дальнейшего уменьшения расходов. Для этого ведомство разрабатывает план оздоровления государственных финансов республики, который должен утвердить федеральный минфин.

В то же время исполняющая обязанности главы минфина Башкирии Светлана Малинская вчера успокоила депутатов Курултая. «На самом деле, важная задача у нас, как у минфина, — сбалансированность бюджета. Да, возможно, мы где-то какие-то платежи не можем на сегодняшний день провести, но мы никого не срезаем, у нас самая важная задача — в первую очередь обеспечить социально значимые расходы»,— сказала она.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, увеличение дефицита бюджета ожидаемо. Однако, поделился он, никто не предполагал сокращения и доходов, и расходов.

«Предлагаемое уменьшение расходов говорит о том, что правительство республики вынуждено переходить в режим сверхжесткой экономии. Не знаю, в какой форме — аварии в ЖКХ, увеличение дефицита кадров в здравоохранении, образовании, ухудшение состояния дорог — но очевидно, что через какое-то время последствия мы почувствуем на себе»,— полагает господин Спивак.

Опасения вызывает и возможное исчерпание способов покрыть дефицит. Текущий его уровень, по мнению экономиста, достаточно близко подошел к предельному уровню, установленному бюджетным кодексом РФ — не более 15% от собственных доходов. Планы минфина разместить ценные бумаги для покрытия дефицита, полагает Всеволод Спивак, повлекут рост расходов на обслуживание госдолга: «Текущая доходность по гособлигациям Башкирии составляет примерно 14-15% — соответственно, только обслуживание нынешнего роста дефицита за счет ценных бумаг стоило бы республике порядка 2,4 млрд руб. в год. Это очень много с учетом уже размещенных ценных бумаг на 21 млрд руб.».

Доктор экономических наук Рустем Ахунов основным поводом для внесения изменений в доходную часть бюджета называет ухудшение финансовых результатов организаций, в первую очередь — ПАО АНК «Башнефть», главного налогоплательщика республики.

«Мы не можем точно сказать, какие результаты зафиксировала "Башнефть" по итогам первого полугодия поскольку финансовая отчетность пока не опубликована. Но если судить по отчетам крупных и средних организаций региона в разрезе видов экономической деятельности, то наибольшее падение наблюдается в обрабатывающей промышленности и добыче. А это основа экономики Башкирии»,— отметил эксперт, добавив, что ситуация в нефтяном секторе влияет не только на налоговую базу, но и на получение бюджетом дивидендов от крупнейшей компании региона.

По мнению господина Ахунова, ситуация была ожидаемой, хотя и столь существенное снижение доходов являет собой худший возможный вариант. Спрогнозировав такое развитие событий, можно было в изначальный бюджет на 2025 год заложить более консервативные параметры по налоговым поступлениям, однако сделано этого не было, посетовал собеседник «Ъ».

«Следующий год, полагаю, будет непростым в силу низких темпов экономического развития. Сыграют роль и налоговые изменения. Какие способы отрегулировать ситуацию? — Сильно сокращать расходы мы не можем, потому что в региональном бюджете значим вклад социальных расходов. Например, около 30 млрд руб. социальных расходов связано с поддержкой участников СВО и их семей. Не исключаю, что будет сделан акцент на получении дополнительных средств за счет приватизации госимущества. Неизбежен и пересмотр налоговых льгот. Нам предстоит найти источники наращивания доходной части бюджета и надеяться на благоприятную обстановку в нефтегазовом секторе»,— резюмировал Рустем Ахунов.

Идэль Гумеров