В текущий бюджет Башкирии будут внесены третьи правки за год

Исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская анонсировала третий пакет правок в годовой бюджет республики.

О возможных изменениях госпожа Малинская рассказала на заседании комитета по развитию институтов гражданского общества Курултая Башкирии после доклада о проекте бюджета на 2026 год. Депутат Зульфия Гайсина поинтересовалась, имеется ли у минфина и правительства план действий на случай увеличения дефицита бюджета.

Докладчица заверила, что ведомство готовит план оздоровления финансов республики. При подготовке проекта бюджета на 2025 год минфин исходил из позитивной, устойчивой и сложившейся ситуации, объяснила Светлана Малинская. «Жизнь меняется, мы будем заходить с третьими правками к 2025 году. Мы получаем информацию с колес. Мы смотрим, где проседаем, где санкции вводятся — на жизнь республики они отразились»,— посетовала чиновница.

Госпожа Малинская настаивала, что правительство не допустит срыва социальных обязательств, обеспечит своевременную оплату труда бюджетников и финансирование ЖКХ, а также обеспечение жильем детей-сирот. В то же время, не стала скрывать чиновница, будут переноситься сроки капитального строительства.

«Нам осталось один месяц прожить в 2025 году. Уверены, выйдем достойно из ситуации»,— резюмировала исполняющая обязанности министра.

Изначально планировалось, что доходы бюджета Башкирии в этом году составят 337,5 млрд руб., расходы — 341,5 млрд руб. В конце мая ожидаемый уровень доходов увеличился до 337,6 млрд руб., расходы — до 347,4 млрд руб. В конце сентября правительство вынуждено было прибегнуть к секвестру бюджета — теперь общий объем поступлений снизится до 318,5 млрд руб., расходы — до 347,1 млрд руб.

Идэль Гумеров