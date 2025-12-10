Дмитрий Артюхов поздравил жителей Ямала с 95-летием региона

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале поздравил жителей региона с юбилеем Ямала — сегодня исполняется 95 лет со дня образования округа. Юбилеи также отмечают Тазовский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский и Приуральский районы.

Господин Артюхов пожелал ямальцам благополучия, домашнего тепла и большого счастья, а региону — процветания. «День за днем мы вместе приумножаем достижения предшественников, преодолеваем новые вершины и работаем ради счастливого будущего наших детей. Как и десятилетия назад, Ямал дает энергию стране — каждый день для этого на промысел, на службу или в смену здесь выходят сотни тысяч людей. За годы развития округ стал не только территорией честного усердного труда — наши города и поселки славятся комфортом и безопасностью. Здесь создают семьи и растят детей. А значит, верят в будущее с Ямалом»,— отметил губернатор.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован 10 декабря 1930 года и входил в Уральскую область. Ямал является одним из регионов Арктической зоны России и лидером по добыче газа в стране. Кроме того, здесь создаются проекты по добыче нефти.

Ирина Пичурина