В Сочи спасатели вывели из леса туристку с травмой ноги

Спасатели Сочи оказали помощь туристке, получившей травму во время прогулки в районе каньона Чертовы Ворота около поселка Рассвет. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения вечером. По данным оперативных служб, девушка повредила ногу и не могла самостоятельно двигаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / spasenie_sochi Фото: t.me / spasenie_sochi

Прибывшие специалисты оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, зафиксировали поврежденную конечность и при помощи носилок доставили ее к автомобилю скорой помощи, где она была передана врачам, сообщили в городской службе спасения.

Ранее в горах Сочи спасателям также приходилось вмешиваться: две местные жительницы, спускаясь с горы Большое Псеушхо, сбились с маршрута и потеряли связь с группой. О пропаже сообщил супруг одной из туристок. Спасатели оперативно обнаружили женщин и сопроводили их к выходу из лесного массива.

Кроме того, в Дагомысе была эвакуирована сорокавосьмилетняя отдыхающая, оступившаяся и упавшая с крутого склона. Женщина получила травмы и не могла выбраться сама. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей, оказали первую помощь и подняли ее на безопасную площадку.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели МЧС России ищут пропавшего жителя Краснодара в районе горы Тыбги, расположенной недалеко от Сочи. 17 ноября он самостоятельно начал подъем с Турового Балагана к вершине горы Тыбги, высота которой превышает 3 тыс. м, спутница ждала его около суток в базовом лагере и днем 18 ноября сообщила о случившемся сотрудникам Кавказского заповедника.

Мария Удовик