Четыре беспилотника сбили на подлете к Москве

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевшие к Москве. Об этом утром 10 декабря сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram. В каком районе упали обломки БПЛА, мэр не уточнил.

Минобороны РФ после 7:00 мск сообщало об уничтожении одного дрона над столичным регионом. Всего в течение ночи были сбиты 20 БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами.

Прошлым вечером несколько беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостанавливали работу.