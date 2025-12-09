Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к работе

В аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях Ярославля и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации.

По информации ведомства, в Домодедово ограничения действовали около 40 минут, в Жуковском — около 20 минут, а в Шереметьево — более пяти часов. Аэропорт Ярославля был закрыт около пяти часов, аэропорт Калуги — почти 10 часов.

За время действия ограничений в Шереметьево, 24 рейса ушли на запасные аэродромы, 19 рейсов были отменены, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, за 9 ноября над Мосевой было сбито четыре беспилотника.