На подлете к Москве сбит четвертый беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это четвертый сбитый БПЛА за сегодняшний день.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Последний раз на подлете к Москве сбивали такое же число беспилотников 24 ноября.

3 декабря в интервью «ТВ Центру» и «Москве 24» господин Собянин говорил, что Москва защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны. «На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается», — говорил тогда мэр.