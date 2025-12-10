Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще два БПЛА сбили над Калужской областью, по одному дрону — над Белгородской и Московской областями.

В Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений на земле, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки. Вчера силы ПВО за ночь уничтожили 121 БПЛА над 11 российскими регионами.