Василий Козлов сменил Олега Чемезова в президиуме свердловского реготделения ЕР

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и руководитель реготделения «Молодой гвардии Единой России» (ЕР) Сергей Попилин вошли в президиум регионального политического совета свердловского отделения ЕР. Соответствующее решение на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» поддержали 194 делегата XLIV партийной конференции, трое — выступили «против».

Василий Козлов и Сергей Попилин были избраны в президиум после досрочного прекращения членства в нем бывшего вице-губернатора Олега Чемезова и экс-главы реготделения «Молодой гвардии ЕР» Данила Тупицы. Их отставку единогласно поддержали все 198 делегатов, присутствующие на конференции.

Олег Чемезов и Данил Тупица вошли в президиум регионального политического совета свердловского отделения ЕР в 2022 и 2023 годах соответственно. Господин Тупица в июле 2025 года покинул «Молодую гвардию ЕР» в связи с переходом на должность директора екатеринбургского центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост». Олега Чемезова в сентябре арестовали по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). По данным следствия, экс-чиновник, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава ОТСК Антон Боликов совершали хищения из регионального бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает. На данный момент Олег Чемезов находится в СИЗО №7 в Челябинской области. В понедельник, 8 декабря, адвокат экс-чиновника сообщила, что у бывшего вице-губернатора выявили признаки рецидива серьезного заболевания. По ее словам, ему требуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях изолятора.

В президиум регионального политического совета свердловского отделения ЕР входят 20 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%. В ноябре 2024 года в качестве новых членов утвердили главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова и мэра Березовского Евгения Писцова. Они сменили в президиуме сенатора Виктора Шептия и мэра Сысерти Дмитрия Нисковских.

Василий Алексеев