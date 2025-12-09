Краснодар занял первое место в России по закрытию алкомаркетов

В Краснодаре зафиксировано самое значительное в РФ сокращение числа алкомаркетов, подсчитали эксперты проекта Commers Estate. В январе 2025 года в краевом центре работало 1833 алкомаркета, к декабрю их осталось 1284. Названия торговых сетей в исследовании не уточняются.

«Годовое сокращение составило 549 точек — это самый высокий показатель среди всех миллионников и один из крупнейших разрывов между началом и концом года на российском рынке розничных категорий. Сегмент потерял почти треть своей сети, что делает Краснодар ключевым индикатором изменений в отрасли»,— говорится в сообщении Commers Estate.

На втором месте по темпам снижения — Красноярск, где количество алкомаркетов упало с 1627 до 1078 точек. В Нижнем Новгороде сеть уменьшилась с 1388 до 1022 точек, в Новосибирске — с 1500 до 1186, в Ростове-на-Дону — с 923 до 713.

В Москве число алкомаркетов снизилось с 6640 до 6363 точек, в Санкт-Петербурге — с 3247 до 3071.

В Перми число магазинов сократилось с 929 до 663, в Волгограде — с 819 до 642, в Уфе — с 760 до 638, в Челябинске — с 941 до 836, в Самаре — с 804 до 757, в Казани — с 742 до 735.

«2025 год стал годом масштабной оптимизации рынка, и Краснодар оказался городом с самой высокой турбулентностью. Ни один другой миллионник не продемонстрировал столь глубокого сокращения сети алкомаркетов. Это отражает перестройку локального спроса и конкурентной структуры, а также изменение поведения крупных операторов, которые пересматривают свое присутствие в южных регионах»,— отметили в Commers Estate.

По прогнозу экспертов, 2026 год может стать периодом переосмысления форматов и локаций: крупные сети будут точечно перераспределять присутствие, а Краснодар останется одним из ключевых индикаторов изменений в сегменте.

Наталья Решетняк