Армия Таиланда заявила об обстреле со стороны Камбоджи

Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи из систем залпового огня БМ-21 «Град». Как указано в заявлении, армия Камбоджи делает видеозаписи столкновений, чтобы «показать их миру и выставить себя жертвой, несмотря на то, что неоднократно инициировала атаки».

«Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда. Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет»,— указано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщило AFP со ссылкой на Минобороны Камбоджи, число погибших мирных жителей в результате обстрелов Таиланда с понедельника выросло до шести человек.

Эскалация на границе двух государств продолжается четвертые сутки. Стороны обвиняют друг друга в нарушении заключенного перемирия. 8 декабря посол РФ в Таиланде Евгений Томихин призвал россиян воздержаться от посещения опасных районов.

Эрнест Филипповский