Россиян попросили не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин призвал россиян воздержаться от посещения районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, в связи с возобновившимся конфликтом между странами. Об этом дипломат заявил ТАСС.

Господин Томихин рекомендовал следить за сообщениями местных властей. Также рекомендуется иметь при себе телефонный номер посольства. По словам посла, обращений от российских граждан в связи с происходящим пока не поступало.

Сегодня армия Таиланда заявила, что войска Камбоджи начали обстреливать территорию страны из реактивных систем залпового огня. Ранее Минобороны Камбоджи заявило, что армия Таиланда открыла огонь по камбоджийским военнослужащим. 11 ноября Бангкок объявил о приостановке действия мирного соглашения, подписанного Камбоджей и Таиландом 26 октября в присутствии президента США Дональда Трампа.