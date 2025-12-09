Таиланд задействовал ВМС против Камбоджи

Военно-морские силы (ВМС) Таиланда проводят в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных, сообщила газета The Nation. Таиландская разведка зафиксировала, что камбоджийская армия сосредоточила в приграничном районе спецназ, снайперов и реактивные системы залпового огня.

Пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан заявил, что построенные военнослужащими Камбоджи сооружения в приграничной зоне нарушают суверенитет Таиланда. «Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские войска не выведены с территории Таиланда»,— отметил он.

Камбоджийские войска в ответ вырыли оборонительные траншеи, установили тяжелое вооружение и задействовали БПЛА для наблюдения за позициями и военными объектами Таиланда.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали перемирие под эгидой США. 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, обвинив военных соседней страны в нападении с «огневой поддержкой». Сегодня утром армия Таиланда заявила об обстреле со стороны Камбоджи.

