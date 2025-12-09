Герасимов наградил взявших Красноармейск бойцов СВО

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр». Господин Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при установлении контроля над Красноармейском (украинское название Покровск), сообщает пресс-служба Минобороны.

Сейчас российские войска проверяют жилые кварталы города, заявил начальник Генштаба. «Оказывается помощь местному населению, эвакуировано в безопасные районы более 200 человек»,— рассказал Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба 30 ноября доложил Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска. Президент заявил, что теперь город полностью контролируется российской армией. Жителям Красноармейска начали выдавать паспорта РФ. Глава ДНР Денис Пушилин на этой неделе заявил, что армия расширила буферную зону вокруг Красноармейска.

Подробности — в материале «Ъ» «Большая геополитическая икра».