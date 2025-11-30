Жителям Красноармейска начали выдавать российские паспорта

Жителям Красноармейска в ДНР (украинское название Покровск) начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщил глава ДДНР Денис Пушилин. По его словам, документы получили те жители, которые вывезли из города.

«Жители Красноармейска начали получать российские паспорта, — заявил Денис Пушилин. — Вместе с министром внутренних дел ... Павлом Гищенко вручили им долгожданные документы».

Глава региона уточнил, что российские военнослужащие вывезли из города 300 мирных жителей. Он добавил, что миграционное управление регионального МВД «продолжает паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов», передает ТАСС.

Минобороны РФ заявляло о продолжении боевых действий в районе города и окружении подразделений ВСУ. 30 ноября ведомство отчиталось, что ВС РФ зашли в село Гришино вблизи Красноармейска.