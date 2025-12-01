Путину доложили о взятии Красноармейска и Волчанска

Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из его заявлений следует, что российские войска установили контроль над городами Красноармейск (украинское название Покровск) и Волчанск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Генерал армии Герасимов доложил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области», — заявил господин Песков.

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил «об обстановке в Красноармейске после его освобождения и полного перехода под контроль» российской армии. Также он отчитался «о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации».

27 ноября Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что «Волчанск почти полностью в наших руках». 30 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первым жителям Красноармейска выдали паспорта РФ. Он указывал, что эти люди были эвакуированы российскими военнослужащими. В тот же день Минобороны РФ отчиталось, что подразделения зашли в село Гришино вблизи Красноармейска.

Минобороны РФ о взятии этих городов под контроль пока не сообщало.