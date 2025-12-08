Пушилин: армия России расширила буферную зону вокруг Красноармейска

Почти 350 атак со стороны ВСУ предотвратили на прошлой неделе с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона»,— рассказал господин Пушилин в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

О взятии под контроль Красноармейска и Волчанска Владимиру Путину 30 ноября доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Господин Путин заявил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а теперь полностью контролируется российской армией. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что первым жителям Красноармейска выдали паспорта РФ.

