Новый кампус УрФУ в Новокольцовском введут в январе

Все объекты второй очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе Екатеринбурга получили разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Открытие запланировано на январь 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В начале следующего года будут введены Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Институт экономики и управления (ИнЭУ), Специализированный учебнонаучный центр (СУНЦ). «Уверен, что наш новый кампус УрФУ — действительно мирового уровня. Огромный масштаб, десятки образовательных, научных, творческих и спортивных площадок. Фактически — "город студентов", в котором будет комфортно жить и учиться тысячам ребят»,— сказал глава региона.

Ранее ввести вторую очередь планировали в декабре.

На проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб., его общая площадь составляет 100 тыс. кв. м. Сейчас на его территории действуют пять комплексов общежитий, рассчитанные на 8,5 тыс. мест, общественный центр, медицинский центр, спортивные объекты. Первые общежития открылись в 2023 году. Переезд институтов и СУНЦ в новые здания запланирован на сентябрь 2026 года.

Ирина Пичурина