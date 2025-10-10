УрФУ проведет переговоры с мэрией о транспортной доступности Новокольцовского

В Уральском федеральном университете (УрФУ) рассмотрят возможность создать карту транспортных потоков, которая поможет определить, как улучшить транспортную доступность Новокольцовского района и к каким точкам студентам необходим подвоз. Об этом на встрече со студентами заявил и. о. ректора университета Илья Обабков.

Сейчас в кампусе в Новокольцовском, который университет развивает с 2020 года, находятся пять общежитий на 8 тыс. человек, общественный центр, часть учебных площадей. С 1 сентября 2026 года в кампус переедут институт экономики и управления (ИнЭУ), институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) и специализированный учебно-научный центр (СУНЦ).

Студенты, задававшие вопросы, пожаловались, что зачастую из района невозможно уехать из-за переполненности транспорта, а пассажирам становится плохо, вплоть до обмороков. Господин Обабков добавил, что «в идеале» в Новокольцовском должны жить те, кто там учатся.

«Может ли получиться, что что-то пойдет не так, и вы будете жить здесь? Может»,— заметил он, пояснив, что часть занятий у студентов всех факультетов, вероятнее всего, будет проходить в других кампусах. Руководитель университета добавил, что ездить на учебу в Новокольцовский — «не худший вариант», поскольку так студенты смогут добираться «против пробок».

Илья Обабков заявил, что Новокольцовский — «не окраина, не отдаленный район, а новый центр города». Он добавил, что если студентам необходимо переезжать в Новокольцовский кампус и ходить туда на учебу, то и часть кабинетов ректората должна находиться там.

Саму необходимость переезда господин Обабков объяснил так: «Люди обычно меняют квартиру на большую, когда чувствуют, что семья развивается». По его словам, многие университеты в других городах проходят подобные этапы, однако они могут быть менее заметными при правильной логистике. «Я несколько раз в месяц там бываю, и уже привык к этой мысли»,— завершил господин Обабков, посоветовав студентам тоже посетить Новокольцовский.

Анна Капустина