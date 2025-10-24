Вторую очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском введут в декабре

Введение в эксплуатацию всех объектов второй очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе Екатеринбурга запланировано на декабрь 2025 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На территории кампуса полностью завершено строительство Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Института экономики и управления (ИнЭУ), а также специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Ведутся пусконаладочные работы инженерных систем зданий, а также завершается установка технологического и научного оборудования, мультимедийных систем и мебели.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с членами наблюдательного совета УрФУ осмотрел учебные аудитории, библиотеки и рекреационные зоны, где будет организована проектная работа студентов. «Новый кампус УрФУ — это платформа для интеграции образования, науки и бизнеса. Мы видим его как целостную экосистему, где на компактной территории интегрированы ключевые элементы: академические корпуса, R&D-центры и социальная инфраструктура. Это позволяет создать синергию между образованием, наукой и индустрией»,— сказал и.о. ректора УрФУ Илья Обабков. Как отметил глава региона, в городе построен и развивается уральский вариант «Иннополиса».

Денис Паслер также обсудил с наблюдательным советом вопросы транспортной доступности, общежитий для учащихся СУНЦ и доукомплектование новых корпусов.

Напомним, на проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб., его общая площадь составляет 100 тыс. кв. м. Сейчас на его территории действуют пять комплексов общежитий, рассчитанные на 8,5 тыс. мест, общественный центр, медицинский центр, спортивные объекты. Первые общежития открылись в 2023 году. Переезд институтов и СУНЦ в новые здания запланирован на сентябрь 2026 года.

Ирина Пичурина