Автокредиты занесло на утильсборе

Выдача автокредитов в ноябре упала сразу на 17%, что повлекло за собой снижение всего рынка розничных кредитов, с начала года демонстрирующего уверенный рост. Клиентский спрос был реализован в предшествующие два месяца на фоне ожидаемого изменения расчета утильсбора и подорожания автомобилей. В прошлом году в аналогичной ситуации падение рынка продлилось два месяца, однако сейчас поддержку сегменту может оказать сезонный спрос в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ноябре объем выдачи автокредитов рухнул на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, откатившись к отметке 176 млрд руб., следует из данных Frank RG. До этого времени сегмент уверенно восстанавливался с марта этого года. Более того, столь значительное падение выдачи негативно сказалось и в целом на рынке потребительского кредитования. По данным Frank RG, в ноябре суммарные выдачи розничных кредитов прервали позитивную серию предыдущих девяти месяцев и показали снижение на 3%, до 1,03 трлн руб.

В качестве основной причины падения сегмента эксперты называют выбранный в предыдущие месяцы спрос на автокредиты. В начале осени он резко увеличился на фоне ожидания введения новых правил расчета утильсбора с 1 декабря (см. “Ъ” от 6 ноября). «Спрос будущих периодов за счет этого в существенной мере реализовался во второй половине сентября и начале октября, после чего увеличение цен на автомобили в преддверии начала декабря привело к резкому спаду выдачи автокредитов»,— отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анна Кудринская. К этому времени годовой рост цен составил около 8%, в том числе за счет снижения количества акций и скидочных предложений в первую очередь на новые автомобили (см. “Ъ” от 13 ноября). Год назад, также на фоне введения утильсбора, выдачи автокредитов рухнули уже в октябре — на 32%, а в ноябре снижение продолжилось — еще на 31% (см. “Ъ” от 7 ноября 2024 года).

Нынешнее падение сегмента отразилось и на его структуре. Начальник управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш отметил небольшой (на 3,5 процентного пункта, п. п.) рост доли кредитов на подержанные автомобили. Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич отметил, что по итогам ноября доля автокредитов в банке, оформленных на покупку автомобилей с пробегом, увеличилась на 4 п. п., до 54%. Вместе с тем сыграл роль и календарный фактор — последние дни ноября выпали на выходные. Как отмечает представитель финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин, это существенно повлияло на объем выдачи, так как традиционно именно последние дни месяца являются самой активной фазой выдачи автокредитов.

Декабрь вызывает у участников рынка более оптимистичные ожидания. В ВТБ отметили, что ожидают традиционного сезонного роста объемов автокредитования. Оживление рынка возможно и за счет поступления в продажу автомобилей, ввезенных до вступления в силу новых правил расчета утильсбора (см. “Ъ” от 3 декабря). Однако Виталий Костюкевич считает, что объем выдачи в декабре может сохраниться на уровне ноября, не исключая, что «часть спроса перейдет в пользу отечественного автопрома». При этом он ожидает роста доли автокредитов на подержанные автомобили иностранного производства на 50–60%.

Ожидания на начало следующего года традиционно сдержанные. По данным Frank RG, спрос на автокредиты в январе за последние пять лет снижается в среднем более чем на 16% относительно предыдущего месяца. В начале 2026 года снижение будет продиктовано не только повышением НДС и утилизационного сбора, но и вступлением в силу с 1 января изменений «в части обязательного подтверждения дохода заемщиков при рассмотрении заявок на автокредит», указывает господин Залиш.

Дарья Загайнова