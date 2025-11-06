Автомобили завелись на сборы

Предстоящий пересмотр правил расчета утильсбора и его ожидаемая индексация привели в октябре к ажиотажному спросу на новые автомобили. Количество скидок на рынке сильно сократилось, и от затоваривания он перешел к легкому дефициту. Впрочем, ноябрь вряд ли повторит успех из-за выбранного спроса в первые месяцы осени и нехватки ряда моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре подскочили на 35% относительно сентября, до 165,7 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это рекордный месячный результат с ноября 2024 года. В годовом выражении сохраняется негативная динамика — снижение на 3,2%. Впрочем, в большей степени это следствие высокой базы: в прошлом октябре было реализовано 171,18 тыс. новых машин, что стало лучшим показателем за три года пять месяцев.

Опрошенные “Ъ” эксперты и дилеры связывают ажиотаж в первую очередь с анонсированным Минпромторгом пересмотром правил расчета утилизационного сбора (см. “Ъ” от 15 сентября). «Люди, планировавшие покупку в ближайшие три-шесть месяцев, решили не откладывать приобретение до повышения цен и пришли в дилерские центры»,— отмечает директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. При этом спрос, уточняет гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, возник не только на модели, потенциально попадающие под изменения правил: продажи выросли по большинству официально представленных в РФ марок. Ажиотаж в итоге привел к заторам на границе, и правительство утвердило перенос срока вступления нововведений в силу на месяц, до 1 декабря.

Активность на российском авторынке в преддверии изменений утильсбора — традиционная история, напоминают эксперты. Помимо новых правил расчета, с 1 января ожидается и индексация платежа. «Всплеск продаж новых автомобилей в первую очередь связан с ожиданием подорожания после Нового года — из-за ряда факторов, включая повышение ставок утильсбора»,— вторит директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—октябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 121216 –28,8 11,42 2 Lada Vesta 69341 –34,0 6,53 3 Haval Jolion 53167 –27,7 5,01 4 Geely Monjaro 30904 –26,0 2,91 5 Belgee X50 30543 11,5 2,88 6 Lada Niva Legend 27996 –28,6 2,64 7 Haval M6 27384 –13,4 2,58 8 Belgee X70 19525 в 10 раз 1,84 9 Tenet T4 5435 н/д 0,51 10 Tenet T7 4936 н/д 0,46 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

По данным «Автостата», лидерство на российском авторынке в октябре традиционно сохраняется за Lada. Продажи бренда относительно сентября выросли на 26%, до 33,25 тыс. штук. На втором месте — Haval, реализовавший 26,13 тыс. новых автомобилей, на 56,8% больше, чем месяцем ранее. Топ-3 замыкает Geelу, продажи которого выросли на 46,2%, до 14,24 тыс. штук. Следом идут Belgee (машины Geely белорусской сборки) и Tenet (машины Chery российской сборки), увеличившие реализацию на 29,2%, до 10,78 тыс. штук, и в 3,2 раза, до 8,63 тыс. штук, соответственно. Самыми популярными моделями в октябре стали Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta, Geely Monjaro и Haval M6.

Дополнительные факторы высокого спроса в октябре — традиционный для осени «подъем рынка» и окончание срока депозитных вкладов у населения, уточняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. На фоне снижения ключевой ставки хранить средства в банке становится менее выгодно, тогда как цены на ряд моделей могут значительно вырасти в ближайшей перспективе, подтверждают эксперты.

Скидки на рынке все еще сохраняются, но точечно и «в сильно урезанном виде», отмечает господин Терлюкевич. По мнению Николая Иванова, ситуация с затоваренностью стоков к концу года нормализовалась. «Дисконтных программ остается все меньше. На рынке уже наблюдается небольшой дефицит автомобилей»,— говорит он. Максим Кадаков также рассказывает о постепенном сокращении дисконтов, замечая, что дилеры уже не стремятся быстрее распродать склад, сохраняя маневр для плавного повышения цен после индексации утильсбора. Cток у дилеров и дистрибуторов уже не такой существенный, что не мотивирует их продавать как можно больше с определенными скидками, а возможно, и придержать с текущими ставками утильсбора, соглашается директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Большинство опрошенных “Ъ” участников рынка считают, что ноябрь не сможет превзойти октябрьские продажи. Господин Петров объясняет это прежде всего ограниченной доступностью отдельных модификаций. Александр Васильев добавляет, что существенный спрос был реализован в сентябре и октябре на неопределенности переноса пересмотра подхода к утильсбору. Николай Иванов прогнозирует рынок на уровне 140 тыс. новых автомобилей: «Динамика начала месяца уже отличается от такого же периода месячной давности». По оценке гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, ноябрь будет чуть спокойнее, чем октябрь. Но директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов считает, что, исходя из текущих тенденций, есть вероятность, что продажи в ноябре будут сопоставимы с октябрем или даже немного превысят их.

В январе—октябре реализация новых легковых автомобилей, согласно «Автостату», сократилась на 19,9% год к году, до 1,06 млн штук. По итогам 2025 года с учетом октябрьского всплеска спроса может быть продано 1,3 млн новых машин, что на 18% меньше, чем годом ранее, прогнозирует старший аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов.

Наталия Мирошниченко