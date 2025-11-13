Утильсбор цен

Цены на новые и подержанные автомобили в октябре установили исторические рекорды в условиях ажиотажа на рынке, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора. Спрос разогнали сокращение скидок, дефицит на некоторые модели и увеличение доли продаж дорогостоящих машин. До конца года автомобили могут постепенно подорожать еще на 3–4%, ожидают дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября выросла относительно сентября на 2,2%, до 3,43 млн руб., подсчитали в «Автостате». Это рекордный показатель за всю историю рынка. Год к году ценники увеличились на 8%. Показатель рассчитан на основе средних значений рекомендованных дистрибутором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.

По мнению директора группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александра Васильева, дистрибуторы и дилеры начали поднимать цены на фоне ажиотажа, вызванного ожиданием пересмотра ценников из-за предстоящего увеличения утильсбора и НДС. «Утильсбор прямо влияет на цену автомобиля, так как формирует его стоимость для импортера и для потребителя»,— напоминает эксперт. По данным «Автостата», в октябре продажи новых легковых машин подскочили на 35% относительно сентября, до 165,7 тыс. шт., что стало рекордным месячным результатом с ноября 2024 года (см. “Ъ” от 6 ноября).

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов объясняет увеличение цен постепенным сворачиванием скидочных предложений, а также «обрезанием» программ субсидирования кредитов со стороны брендов. Помимо этого, отмечает топ-менеджер, резкий рост спроса привел к формированию дефицита, например, по всей линейке бренда Jetour и отдельным моделям Geely и Сhery. «Это касается и направления параллельного импорта. В данном сегменте дефицит наблюдается среди моделей Mitsubishi, BMW X6, X7, Skoda Kodiaq»,— продолжает господин Иванов. Все эти факторы, по его словам, и стали причиной увеличения средней стоимости машин. Отчасти рост средней цены в октябре связан и с увеличением доли более дорогих моделей — как поставляемых по параллельному импорту, так и в линейках китайских брендов, добавляет директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Средневзвешенные цены на легковые автомобили с пробегом, по предварительным подсчетам «Автостата», в октябре также установили рекорд, достигнув 1,23 млн руб.

Это на 2,5% больше, чем месяцем ранее, и на 3% выше уровня октября прошлого года. В случае вторичного рынка средневзвешенная цена рассчитывается с учетом объемов рынка по модели и году выпуска, без учета модификаций.

Продав сегодня подержанный автомобиль, рассчитывать на покупку новой машины аналогичного класса затруднительно, особенно из-за их стоимости, отмечает замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин. «По средневзвешенным ценам мы видим очень существенную разницу — более 2 млн руб.»,— говорит эксперт.

По итогам января—октября средневзвешенная цена на новые легковые машины, согласно «Автостату», увеличилась на 3,5% к аналогичному периоду 2024 года, до 3,23 млн руб. Автомобили с пробегом в среднем за этот период подешевели на 0,9%, до 1,16 млн руб.

Плавный рост цен, скорее всего, продолжится до конца года, несмотря на традиционные предновогодние акции и стимулирующие предложения дилеров, полагает господин Петров. «Цены на автомобили до конца года еще вырастут, это точно. Но увеличение конечной стоимости автомобиля будет не резким, в пределах 3–4%»,— прогнозирует Николай Иванов. Хотя руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников не исключает снижения цен на некоторые модели, чтобы ускорить продажи машин текущего года и сократить остатки.

Наталия Мирошниченко